Plow efforts have been stopped on SR 27 due to winds and fears that equipment will get stuck.

According to the Washington State Department of Transportation, operators are focused on keeping other portions of the Palouse open.

Crews and resources from Spokane have also been sent to help with the effort to reopen SR 27.

SR 21 and SR 261 will also remain closed due to blowing and drifting snow until crews can clear them.

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