Power Outage

Several hundred people overnight lost power early Saturday morning. 

In Spokane, Inland Power reported more than 160 people without power. Crews were also working to restore power to more than 400 people. 

As of 6:00 AM on Saturday morning, Avista said it was working to restore power to almost 500 people near Sandpoint. According to their website, the majority of the outages were caused by a tree falling on a power line. 

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