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The Davenport Grand

SPOKANE, Wash. — The Davenport Grand announced on Wednesday that it will be bringing back the popular 'Igloo experience' to its location in Spokane.

The experience will run from Oct. 29 - March 2021 and offers heated Igloo's for guests to enjoy on the second floor terrace. 

Many guests can order cocktails and relax while enjoying the views of a winter evening under the stars. 

The Igloo's are designed to accommodate up to six guests and start at $250 per package. 

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