...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 1 PM TO 7 PM PDT FRIDAY...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 50 MPH
EXPECTED.
* WHERE...MOSES LAKE AREA, UPPER COLUMBIA BASIN, SPOKANE AREA
AND WATERVILLE PLATEAU.
* WHEN...FROM 1 PM TO 7 PM PDT FRIDAY.
* IMPACTS...PATCHY BLOWING DUST WILL BE POSSIBLE AROUND MOSES
LAKE, EPHRATA, WARDEN, AND ODESSA. AREAS NEAR FRESHLY WORKED
FIELDS WILL HAVE A HEIGHTENED RISK OF REDUCED VISIBILITY DUE TO
DUST. TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES
MAY RESULT.
* ADDITIONAL DETAILS...WINDS ARE NOT EXPECTED TO BE AS STRONG OR
PRODUCE AS MUCH DAMAGE AS THE WIND STORM DID ON TUESDAY OF THIS
WEEK. WINDS GUSTING TO 50 MPH OCCUR SEVERAL TIMES A YEAR ACROSS
CENTRAL AND EASTERN WASHINGTON AND TYPICALLY PRODUCE WIDELY
SCATTERED POWER OUTAGES AND BREAK SOME TREE LIMBS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
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