VALLEYFORD, Wash. - More than 1,000 Inland Power and Light customers are without power in the Valleyford area Tuesday, November 5. 

According to Spokane County District 8 Firefighters, the outage was caused by a downed power line a Bruna and Excelsior Roads. 

Crews with Inland Power are currently working to restore power to the 1,080 customers. 

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