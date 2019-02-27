Dozens dead, 50 injured after train crash and fire at Cairo station

CAIRO, EGYPT - More than two dozen are dead and at least 50 people are injured after a train smashed into a barrier at Cairo's main train station.

Witnesses say the accident which happened Wednesday caused an explosion and fire which sent black smoke billowing into the center of the Egyptian capital.

Inside the station the train's engine could be seen tilted to one side next to the platform.

Security sources say there was no indication the crash was deliberate.

Egypt has one of the oldest and largest rail networks in the region and accidents causing casualties have been common.

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