Dr. Bob Lutz 4-13-20

Former Spokane health officer Dr. Bob Lutz has accepted a new role on the Washington Department of Health's COVID-19 response team, per Spokesman Review

This announcement comes less than a month after Lutz was fired from his role as health officer with the Spokane Regional Health District. His removal sparked outrage in the community, prompting an investigation by the Washington Board of Health into administrator Amelia Clark's handling of the issue. 

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