Driver hits Spokane School bus near Magnesium & Division

Courtesy: Lloyd Willette

A driver hit a school bus near Magnesium & Division Friday afternoon. 

Pictures sent to KHQ show a car partially underneath the school bus. 

The driver reportedly told police that they were unable to stop because of snow and ice. 

The driver of the car and the bus were not hurt. There were no students on the bus. The bus driver had just dropped them off a few minutes before. 

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