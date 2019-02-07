Little person reacts to dwarf tossing bill

Ben Foos sits down with KHQ's Joe McHale to talk about dwarf tossing bill

OLYMPIA, Wash.- Senate Bill 5486, the so-called "Dwarf Tossing Bill," has now passed out of executive committee and is on its way to a full senate vote.

The bill bans bars and strip clubs from "exploiting those with dwarfism". Dwarf tossing has been a popular draw for many years, but this bill would put an end to that.

There is one amendment to the original bill: Senators passed a version that keeps the Dwarf Tossing ban in place, but allows for licensed groups to perform Midget Wrestling.

The bill still needs the full Senate and House approval before it would go to Governor Inslee's desk.

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