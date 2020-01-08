Eastbound I-90 near Snoqualmie pass summit closed due to multiple crashes

Eastbound I-90 is closed over Snoqualmie pass due to multiple crashes and spin outs. 

According to WSDOT, it is closed at milepost 47 near Denny Creek which is five miles west of the summit. 

Once the crashes are cleared the roadway will reopen. 

Westbound remains open but WSDOT asks drivers to please slow down and drive for winter conditions. 

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