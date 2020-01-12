SP closed EB I-90 1-12-20

SNOQUALMIE PASS, Wash. - Eastbound I-90 is closed at North Bend Sunday morning due to multiple spin-outs.

WSDOT says eastbound traffic is closed at milepost 34, with no estimated time for reopening. Crews are working to clear the blocking vehicles.

Chains are required on all vehicles except all-wheel drive in westbound traffic.

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