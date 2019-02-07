EB I-90 in Spokane Valley reopens after multi-vehicle crash

SPOKANE VALLEY, Wash. - Eastbound I-90 near Pines in Spokane Valley has reopened after a multiple-vehicle crash involving a semi. 

According to a release from the Washington State Patrol, four vehicles and one semi were involved in the crash, which occurred at 1:24 p.m. Thursday.

Additional details of the crash have not yet been released. This story will be updated as more information becomes available. 

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