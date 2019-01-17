Electrical box believed to be source of fire at north Spokane apartment building

...WINTRY PRECIPITATION ACROSS CENTRAL AND EASTERN WASHINGTON
TODAY AND LINGERING OVER THE IDAHO PANHANDLE THROUGH THE NIGHT...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 PM PST THIS
AFTERNOON...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF
UP TO ONE INCH IN SURROUNDING AREAS OF THE SPOKANE/COEUR
D'ALENE CORRIDOR.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, RITZVILLE,
GRAND COULEE, ODESSA, WILBUR, COULEE CITY, MOSES LAKE,
EPHRATA, OTHELLO, QUINCY, SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND
ROCKFORD.
* WHEN...UNTIL 4 PM PST THIS AFTERNOON.
* ADDITIONAL DETAILS...A WINTERY MIX WILL CONTINUE INTO THE
AFTERNOON HOURS PRODUCING SLUSH IN ROADWAYS REDUCING ROAD
TRACTION.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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