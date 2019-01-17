Electrical box believed to be source of fire at north Spokane apartment building

SPOKANE, Wash. - An electrical box was the source of an apartment fire in north Spokane Thursday afternoon.

It happened at an apartment building near the intersection of Holyoke Avenue and Nevada Street.

Firefighters believe the box, which was on the outside of the building, was overloaded with electrical tape, causing the fire. 

Holyoke was temporarily down to one lane as crews were on scene. 

No one was hurt.

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