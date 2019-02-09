Ephrata under blizzard warning until 7:00 Saturday night

Courtesy of the City of Ephrata Government

EPHRATA, Wash. - The city of Ephrata is under a blizzard warning until 7:00 p.m. Saturday.

According to a release from the city, many parts of town have snow drifts too deep for most cars.

Travel without 4-wheel drive is difficult and impossible in areas. Public works crews are currently plowing to maintain emergency routes only.

Residents are urged to stay home and off the roads.

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