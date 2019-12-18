PHOTO: U.S. Pavilion Zags Watch Party

SPOKANE, Wash. - More than 3,000 die-hard Gonzaga fans turned out to watch the Bulldogs beat the UNC Tar Heels 94-81 under the lights of the newly renovated U.S. Pavilion Wednesday night.

Hooptown USA and the Spokesman-Review Book Club sponsored a free screening of the game. 

According to our news partners at the Spokesman-Review, 2,800 people watched the game in general admission and 200 people watched the game in the VIP section. 

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