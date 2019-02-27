Fat rat stuck in manhole rescued by firefighters in Germany

...TWO ROUNDS OF SNOW WEDNESDAY AND THURSDAY...
.TWO WEATHER SYSTEMS WILL BE IMPACTING THE INLAND NORTHWEST
THROUGH THURSDAY. THE FIRST ARRIVES WEDNESDAY MORNING, BRINGING A
QUICK ROUND OF LIGHT TO MODERATE SNOW ACROSS THE REGION. THIS
SYSTEM WILL ALSO BRING AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW. THE
SECOND STORM ARRIVES WEDNESDAY NIGHT INTO THURSDAY, AND IS LIKELY
TO BRING HEAVIER SNOW THAN THE FIRST STORM.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM PST THIS
AFTERNOON...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3
INCHES EXPECTED ACROSS LOWER ELEVATIONS, AND 3 TO 5 INCHES
OVER HIGHER TERRAIN. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH WILL
BRING AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, MOSCOW,
PLUMMER, POTLATCH, GENESEE, KELLOGG, PINEHURST, OSBURN,
WALLACE, MULLAN, FOURTH OF JULY PASS, DOBSON PASS, LOOKOUT
PASS, PULLMAN, COLFAX, ROSALIA, LA CROSSE, OAKESDALE, TEKOA,
UNIONTOWN, RITZVILLE, GRAND COULEE, ODESSA, WILBUR, COULEE
CITY, SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...FROM 4 AM TO 1 PM PST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS
OF BLOWING AND DRIFTING SNOW COULD REDUCE VISIBILITY AND MAKE
ROADS IMPASSABLE. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE
MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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