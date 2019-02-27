Fat rat stuck in manhole rescued by firefighters in Germany

BENSHEIM-AUERBACH, GERMANY- A fat rat gets rescued from a manhole in Germany.

The chubby rodent got stuck halfway out of a sewer in the town of Bensheim on Sunday.

Luckily, firefighters were able to lift the cover and release the rodent.

It took eight volunteer firefighters and one animal expert to bring the sewer rat to safety.

Rescuers say the critter put on a little too much flab over the winter adding quote "even animals that are hated by many deserve respect".

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