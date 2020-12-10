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SPOKANE, Wash. -- A fatal collision was reported Thursday night just west of Airway Heights.

Two vehicles collided after the first vehicle failed to yield to oncoming traffic. The car was struck on the driver's side by an oncoming truck.

The driver of the first vehicle, a 40-year-old woman, was transported to Sacred Heart Medical Center and pronounced dead upon arrival. 

The driver of the truck, a 35-year-old male, did not sustain any injuries. 

Both drivers were wearing seatbelts. 

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