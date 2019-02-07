...SIGNIFICANT SNOW AND BLOWING SNOW EVENT FRIDAY NIGHT INTO
SATURDAY NIGHT...
.BANDS OF MODERATE TO HEAVY SNOW ARE EXPECTED FRIDAY NIGHT INTO
SATURDAY. SNOW WILL BE FOLLOWED BY INCREASING NORTH OR NORTHEAST
WINDS SATURDAY INTO SATURDAY NIGHT. BLOWING AND DRIFTING SNOW
WILL HAVE THE POTENTIAL TO REDUCE VISIBILITIES AND CAUSE SOME
ROADS TO BECOME IMPASSABLE.
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING
THROUGH LATE SATURDAY NIGHT...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6
INCHES POSSIBLE. WINDS COULD GUST AS HIGH AS 45 MPH.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SANDPOINT,
BONNERS FERRY, PRIEST RIVER, EASTPORT, SCHWEITZER MOUNTAIN
ROAD, RITZVILLE, GRAND COULEE, ODESSA, WILBUR, COULEE CITY,
COLVILLE, NORTHPORT, DEER PARK, CHEWELAH, NEWPORT, KETTLE
FALLS, SPRINGDALE- HUNTERS ROAD, ORIN-RICE ROAD, FLOWERY TRAIL
ROAD, SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...FROM FRIDAY EVENING THROUGH LATE SATURDAY NIGHT.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. GUSTY
WINDS COULD BRING DOWN TREE BRANCHES. THE COLD WIND CHILLS AS
LOW AS 25 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN
AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW, SLEET OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE
TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
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