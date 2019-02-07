Police LIghts

An FBI agent was shot Thursday while "conducting court-authorized activity" near Lewiston on Thursday. 

Details are limited, but a statement from the FBI said the shooting happened in Lenore, Idaho, about 28 miles east of Lewiston. 

The agent who was shot suffered non-life threatening injuries. 

The FBI would not comment any further. 

Cassandra Fulghum from the U.S. Attorney's Office said one suspect was taken into custody and no other information is available at this time. Fulghum also added there is no threat to public safety at this time. 

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