Ferry County Sheriff's Office investigating report of puppy being thrown over fence

Courtesy of the Ferry County Sheriff's Office

FERRY COUNTY, Wash. - The Ferry County Sheriff's Office is investigating a complaint of a puppy being thrown over a fence at a shelter.

On Friday, January 10, the Sheriff's Office released several pictures of a man carrying a puppy and asked for the public's help identifying him.

You can view those pictures here:

PHOTOS: Ferry County Sheriff's Office investigating report of puppy being thrown over fence

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Anyone with information is asked to contact Deputy Knight at (509)775-3132.

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