OMAK, Wash -  A fire has sparked near the Omak Casino.

OMAK, Wash -  A fire has sparked near the Omak Casino.

Okanogan County Emergency Management said the fire re-ignited from a fire that was put out a couple months ago. It quickly grew in size because of high winds. 

It is now burning south along the west flank of where the Cold Springs Fire burned overnight. 

There are level 3 evacuations in place, but everyone affected has been notified. 

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