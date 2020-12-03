VALLEYFORD, Wash. -- Spokane Valley Firefighters responded to a house fire on Thursday afternoon. 

VALLEYFORD, Wash. -- Spokane Valley Firefighters responded to a house fire on Thursday afternoon. 

According to authorities, the home was vacant when the fire started and the fire was reported by the homeowner. 

Due to a limited water supply and the vacancy of the building, firefighters decided to battle the fire in defensive mode, meaning they stayed outside the house. 

The cause of the fire is currently still under investigation. 

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