Asian giant hornet, murder hornet

Yasunori Koide / CC BY-SA 4.0

The Washington State Department of Agriculture (WSDA) announced Friday morning the first Asian giant hornet nest in the United States was located within the state.

The WSDA will hold a 2 p.m. press conference Friday to share more information about the nest, including the exact location of the nest.

The hornets were first spotted in Washington state in 2019 and since then the WSDA has been on the hunt for the hornets in hopes of keeping them from repopulating in the state.

Earlier this month, researchers attempted to attach a tracker to a hornet, but the glue kept the hornet from flying back to its nest.

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