Lauren McCluskey

SALT LAKE COUNTY, Utah - According to The Salt Lake Tribune, the former University of Utah police officer will not face criminal charges for showing explicit photos of student-athlete Lauren McCluskey to his co-workers. 

The district attorney, Sim Gill, declined to prosecute Miguel Deras on Thursday. 

According to The Salt Lake Tribune, Gill said there is no Utah law for that type of police misconduct. 

Deras reportedly showed the photos to his co-workers without a work-related reason days before McCluskey was killed on campus in October 2018 by a man she briefly dated.  

McCluskey reportedly reached out to the campus police for help before her death.  

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