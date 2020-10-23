Ken Bartle

SPOKANE, Wash. - The unusual October winter storm that swept through eastern Washington and north Idaho on Friday is record-breaking. 

The Spokane International Airport reported 4.7 inches of snow at 4:00 p.m.

The 4.7 inches of snow shatters the 1957 record of 0.2 inches of snow. 

PHOTOS: An unusual winter storm hits eastern Washington and North Idaho on Friday

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