Full moon

The Super Snow Moon will make its debut Tuesday morning, but the best time to see it in the Inland Northwest will be early Monday night. 

The supermoon occurs during this full moon because it will be closest in its orbit to earth. 

February's full moon is also known as the snow moon. According to CNN, Each month, the full moon carries a different name signifying what is most associated with that time. 

 
If you miss this one, there will be another supermoon in March.

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