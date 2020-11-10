...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM PST THIS
MORNING...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES
WITH UP TO 4 INCHES ALONG THE WASHINGTON-IDAHO BORDER AND THE
COEUR D'ALENE AREA.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, DOWNTOWN
SPOKANE, SPOKANE VALLEY, AIRWAY HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT,
ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...UNTIL 10 AM PST TUESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS AND POSSIBLE DELAYS
DURING THE MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...THERE IS A GOOD CHANCE TEMPERATURES WILL
WARM ABOVE FREEZING BY MIDDAY. A SECOND DISTURBANCE WILL BRING
CLUSTERS OF SNOW SHOWERS TUESDAY AFTERNOON AND EVENING. SOME
OF THESE SHOWERS COULD BE INTENSE RESULTING IN BRIEF MODERATE
TO HEAVY SNOW AND RAPIDLY CHANGING CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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