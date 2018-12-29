Gusty winds to take the place of snow

Courtesy of the National Weather Service

SPOKANE, Wash. - Gusty winds to hit Saturday into Sunday

After the Spokane region was hit by a snow storm Friday, the area will now brace for high winds.

According to the National Weather Service, winds will increase along and ahead of a cold front late Saturday afternoon and evening. Sustained winds will increase to 20 to 35 mph, with gusts up to 50 mph possible.

As a result, the National Weather Service has issued a Wind Advisory that will take effect at 4:00 pm Saturday and will go until midnight.

Strong winds can making driving difficult, especially for high profile vehicles, use extra caution.

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