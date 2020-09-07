UPDATE 9/7 2:16 PM: 

Highway 2 near Davenport has been closed because of the fire. There is no detour in place. Please avoid the area. 

PHOTOS: Hawk Creek Fire burning near Davenport

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PREVIOUS COVERAGE: 

DAVENPORT, Wash - The Hawk Creek fire is burning near Davenport, Washington. 

Police tell KHQ it was started Monday morning when a combine on a trailer hit a low lying power line. That power line sparked and started the fire. 

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