Statewide Traffic Alerts for Labor Day travel

US Highway 2 in both directions is closed, according to WSDOT.

The closure starts at milepost 163, about 13 miles East of Waterville at the junction with State Route 172, to milepost 187.5 at the junction with State Route 17 due to fire activity. 

According to WSDOT, there's no detour available and there's no estimated time for reopening. 

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