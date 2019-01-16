Police LIghts

CHEWELAH, Wash. - Washington State Patrol is investigating after a three-car injury collision two miles north of Chewelah.

According to WSP, it happened on State Route 395 at milepost 209 Wednesday evening.

The highway remained partially blocked as of 7:15 p.m. Wednesday night and troopers did not have an estimated time that it would reopen. There is an alternate route available. 

Troopers say that drugs or alcohol were involved.

This is an ongoing story and will be updated as more information becomes available.

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