...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM PDT
TUESDAY...
* WHAT...DANGEROUSLY HOT CONDITIONS WITH HIGH TEMPERATURES 94 TO
104 DEGREES, WITH MILD OVERNIGHT LOWS IN THE 60S TO MID 70S.
* WHERE...IN WASHINGTON, WENATCHEE AREA, OKANOGAN VALLEY,
WATERVILLE PLATEAU, WASHINGTON PALOUSE, LOWER GARFIELD AND
ASOTIN COUNTIES, UPPER COLUMBIA BASIN, MOSES LAKE AREA AND
SPOKANE AREA. IN IDAHO, LEWIS AND SOUTHERN NEZ PERCE COUNTIES
AND LEWISTON AREA.
* WHEN...UNTIL 8 PM PDT TUESDAY.
* IMPACTS...PROLONGED DAYTIME HEAT WITH LITTLE NIGHT TIME
COOLING WILL SIGNIFICANTLY INCREASE THE POTENTIAL FOR HEAT
RELATED ILLNESSES, PARTICULARLY FOR THOSE WORKING OR
PARTICIPATING IN OUTDOOR ACTIVITIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT
OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG
CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES
UNDER ANY CIRCUMSTANCES. TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR
SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES
TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT
EXHAUSTION AND HEAT STROKE.
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