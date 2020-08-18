Leslie Lowe

We'll be a few degrees cooler then that 100 degree temperature we hit yesterday, but still holding in the upper 90's!

Hot temperatures today and a push of moisture streaming up from the southwest will bring the threat of thunderstorms and dry lightning to SE Washington and central and southern Idaho. 

Ridge of high pressure begins to flatten today, courtesy of a system off the Gulf of Alaska, allowing temperatures to cool off slightly through the end of the week and weekend. By slightly, I mean into the mid to upper 80's and low 90's. 

Have a great day!

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