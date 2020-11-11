...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM PST THIS MORNING...
* WHAT...VISIBILITY ONE QUARTER MILE OR LESS IN AREAS OF DENSE
FOG, MIXED WITH OCCASIONAL VISIBILITIES ABOVE 1 MILE.
* WHERE...IN WASHINGTON, UPPER COLUMBIA BASIN, SPOKANE AREA AND
NORTHEAST MOUNTAINS. IN IDAHO, NORTHERN PANHANDLE AND COEUR
D'ALENE AREA.
* WHEN...UNTIL 9 AM PST THIS MORNING.
* IMPACTS...HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS DUE TO SUDDEN REDUCTIONS
IN VISIBILITY AND POSSIBLE SLICK SPOTS DUE TO FREEZING FOG.
* ADDITIONAL DETAILS...THE MOST SIGNIFICANT REDUCTIONS IN
VISIBILITY ARE EXPECTED ALONG THE US-2 CORRIDOR BETWEEN
DAVENPORT AND SPOKANE AND I-90 BETWEEN RITZVILLE AND SPOKANE TO
COEUR D'ALENE. ADDITIONALLY, FOG MAY FREEZE TO SURFACES,
CREATING SOME SLICK SPOTS ARE UNTREATED ROADS AND OTHER WALKING
SURFACES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF
DISTANCE AHEAD OF YOU.
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