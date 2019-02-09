...VERY COLD WIND CHILLS OVERNIGHT INTO SUNDAY MORNING...
.BLOWING SNOW WILL BE LESS WIDESPREAD OVERNIGHT AS WINDS WANE.
HOWEVER, VERY COLD TEMPERATURES COMBINED WITH WINDS INTO EARLY
SUNDAY MORNING WILL RESULT IN VERY COLD WIND CHILLS DOWN THE
OKANOGAN VALLEY AND THROUGH THE PURCELL TRENCH THAT WILL EXTEND
OUT INTO THE UPPER COLUMBIA BASIN.
...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 AM PST SUNDAY...
...WINTER STORM WARNING WILL EXPIRE AT 7 PM PST THIS EVENING...
* WHAT...VERY COLD WIND CHILLS EXPECTED. WIND CHILLS OF 5 TO 15
BELOW ZERO EXPECTED.
* WHERE...SANDPOINT, BONNERS FERRY, PRIEST RIVER, EASTPORT,
SCHWEITZER MOUNTAIN ROAD, COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN,
WORLEY, RITZVILLE, GRAND COULEE, ODESSA, WILBUR, COULEE CITY,
SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...UNTIL 8 AM PST SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...THE COLD WIND CHILLS COULD CAUSE
FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT COLD AIR AND THE WIND WILL
COMBINE TO CREATE LOW WIND CHILLS. FROSTBITE AND HYPOTHERMIA CAN
OCCUR IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.
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