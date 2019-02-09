VIDEO: 10-year-old boy receives minor scratches after trees fall around Spokane Valley home

A 10-year-old boy received some minor cuts after multiple trees fell onto and in the backyard of a Spokane Valley home.

SPOKANE, Wash. - A 10-year-old boy received some minor cuts after multiple trees fell onto and in the backyard of a Spokane Valley home.

The homeowners were sitting in the room at the time of the impact. They have since left as crews work to repair the damage.

According to a neighbor, the boy who received minor cuts to his face is expected to be just fine.

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