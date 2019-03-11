ISP confirms semi-truck carrying bombs was headed for Indiana prior to crashing on I-90
  • Rob Curry

Idaho State Police has confirmed that the bombs on-board a semi that crashed last Friday at the Huetter rest stop were coming from Port Hadlock, Washington and heading for Indiana.

Idaho State Police has confirmed that the bombs on-board a semi that crashed last Friday at the Huetter rest stop were coming from Port Hadlock, Washington and heading for Indiana.

According to a release, a 2016 Volvo semi-truck carrying 16 2,000-pound missiles driven by 47-year-old Mark Dearinger, was traveling eastbound through the Huetter rest area.

ISP confirms semi-truck carrying missiles was headed for Indiana prior to crashing on I-90

Dearinger inadvertently drove into the hazmat containment area instead of using the interstate on ramp. At the end of the containment area, Dearinger drove over a large snow bank, causing the truck to be disabled.

Dearinger was uninjured and received a citation for inattentive driving. 

The interstate was closed for about two hours in both directions as a precaution until the load was confirmed not a hazard.

Fairchild Air Force Base assisted emergency personnel by sending three explosive ordnance disposal technicians to the scene, although the semi-truck involved did not have a direct relationship with the base.

Tags

Recommended for you