ISP Car school bus crash SH 97
Idaho State Police

KOOTENAI COUNTY, Idaho - Idaho State Police Troopers are on the scene of a crash on State Highway 97 involving a school bus on Tuesday morning.

ISP said there are minor injuries from the crash that occurred near milepost 64 near the Harrison area, but hasn't specified who was injured.

Police are asking drivers to use caution if driving through the area.

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