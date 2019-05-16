WATCH: Kayaker spotted in floodwaters at Francis and Cannon

Kayaker spotted in floodwaters at Francis and Cannon.

SPOKANE, Wash. - A kayaker was spotted in floodwaters at Francis and Cannon after Thursday afternoon's storm rolled through the area.

The City of Spokane says wastewater crews are out clearing storm drains to relieve standing water. Residents can assist by clearing debris from drains as long as it's safe to do so.

Motorists are asked to not drive through flooded streets and obey road closed signs.

Tags

Recommended for you