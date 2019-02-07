Transgender reveal

A Kentucky mother took a different approach to celebrating her son's 20th birthday.

Heather Green of Louisville came up with a gender reveal photo shoot to celebrate her son coming out as transgender.

In one photo, Green reenacted being pregnant with son, Adrian.

In another, Adrian is next to a teddy bear and wrapped up in a baby blanket that says 'It's a boy!'

In another photo, Adrian appears with his mom and blue balloons.

Green posted the photos as part of a birthday tribute to her son on social media.

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