88 lb catfish Kentucky
Tennessee Wildlife Resources Agency

Records are made to be broken, even if said record pertains to catching 80+ pound fish.

A Kentucky woman closed out 2018 by reeling in a monster 88-pound catfish on Dec. 30, 2018. Paula Smith caught the catfish on Kentucky Lake.

According to the Tennessean, her previous best had been 82 pounds.

The Tennessee Wildlife Resources Agency said Smith promptly released the fish back into the water.

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