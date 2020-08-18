Kourtney Kardashian visiting Coeur d'Alene with friends

COEUR d'ALENE, Idaho. - Kourtney Kardashian is believed to be visiting Coeur d'Alene with E! Host Jason Kennedy. 

Kennedy posted an Instagram TV hosting a fake breaking news report, talking about a fire off Gozzer Road in Coeur d'Alene. In the video, Kennedy asks Kardashian about what she saw. 

Not too long after, Kardashian posted a photo with the caption "lake ya" wearing the same swimsuit she was in Kennedy's post.

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