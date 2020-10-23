Lakeland Joint School District No. 272

Lakeland Joint School District No. 272: COVID-19 cases: At least 10; People in quarantine: unknown 

COEUR D'ALENE, Idaho - Despite a surge in COVID-19 cases in Kootenai County, the Lakeland School District will continue to operate with full in-person learning. 

The Lakeland School Board met Friday morning and voted to maintain "Yellow" operations. 

Students will be recommended to wear masks when social distancing isn't possible but masks will not be mandatory. 

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