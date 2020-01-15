Lanes in Ellensburg reopened after car fire on I-90

...WINTER STORM TAKES AIM ON NORTH CENTRAL AND NORTHEAST
WASHINGTON...
.OUR NEXT WINTER STORM WILL PRODUCE THE HEAVY SNOW ACCUMULATIONS
OVER THE NORTH CASCADES, OKANOGAN VALLEY, AND THE MOUNTAINOUS
PORTIONS OF NORTHEAST WASHINGTON TONIGHT INTO THURSDAY MORNING.
ACCUMULATIONS OF 4 TO 8 INCHES WILL BE COMMON FOR COUNTIES ALONG
THE CANADIAN BORDER.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO
6 AM PST THURSDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3
INCHES.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, GRAND
COULEE, WILBUR, COULEE CITY, DOWNTOWN SPOKANE, SPOKANE VALLEY,
AIRWAY HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, AND FAIRFIELD.
* WHEN...FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 AM PST THURSDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT. THE HAZARDOUS CONDITIONS
COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...FOR LINCOLN COUNTY, THE MOST SIGNIFICANT
ACCUMULATIONS ARE EXPECTED ALONG AND NORTH OF THE HIGHWAY 2
CORRIDOR INCLUDING DAVENPORT AND WILBUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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