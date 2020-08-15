...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON SUNDAY TO
8 PM PDT TUESDAY...
* WHAT...DANGEROUSLY HOT CONDITIONS WITH HIGH TEMPERATURES 95 TO
105 DEGREES. MILD OVERNIGHT LOWS IN THE 60S TO MID 70S.
* WHERE...IN WASHINGTON, LOWER GARFIELD AND ASOTIN COUNTIES,
WASHINGTON PALOUSE, MOSES LAKE AREA, UPPER COLUMBIA BASIN,
SPOKANE AREA, WENATCHEE AREA, OKANOGAN VALLEY AND WATERVILLE
PLATEAU. IN IDAHO, LEWISTON AREA AND LEWIS AND SOUTHERN NEZ
PERCE COUNTIES.
* WHEN...FROM NOON SUNDAY TO 8 PM PDT TUESDAY.
* IMPACTS...PROLONGED DAYTIME HEAT WITH LITTLE NIGHT TIME COOLING
WILL SIGNIFICANTLY INCREASE THE POTENTIAL FOR HEAT RELATED
ILLNESSES, PARTICULARLY FOR THOSE WORKING OR PARTICIPATING IN
OUTDOOR ACTIVITIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT
OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG
CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES
UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT
REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE
OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.
&&
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.