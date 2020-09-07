Fire Mode

Multiple evacuations are in place for residents in Chelan County due to the Apple Acres Fire. 

According to Chelan County Emergency Management, the following are the evacuations that are currently issued. 

LEVEL 3 LEAVE NOW EVACUATE! Apple Acres Rd. Howard Flats N. to Antoine Creek Intersection and all spur roads. Folsom Hollow Rd. Brownfield Rd.

LEVEL 2 PREPARE TO EVACUATE! Up Washington Creek Rd. Through Rolling Rock.

LEVEL 1 FIRE ADVISORY! Union Valley and Cagle Gulch Loop and all spur roads.

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