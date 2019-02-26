Unknown call
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LEWISTON - Lewiston Police are warning residents about a phone scam from someone claiming to be law enforcement. 

According to police, a caller is claiming that there is an outstanding warrant for people's arrest and that they need to pay the fine with gift cards. 

Police say not to get them personal information or payment. 

"We would never call someone to tell them we have a warrant, and we would not ask them to pay for fines with a gift card,” Lt. Jeff Klone said.

Lewiston Police say the scammer has even been disguising their number with the department fax number. 

If you have gotten a call like this or any other scam, police say to call and report it at 209-746-0171.

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