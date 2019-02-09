...SNOW AND BLOWING SNOW WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS ACROSS
CENTRAL WASHINGTON TODAY...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM PST THIS
EVENING...
* WHAT...BLOWING AND DRIFTING SNOW. NORTHEAST WINDS OF 15 TO 25
MPH WITH LOCALIZED GUSTS TO 40 MPH.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SANDPOINT,
BONNERS FERRY, PRIEST RIVER, EASTPORT, SCHWEITZER MOUNTAIN
ROAD, RITZVILLE, GRAND COULEE, ODESSA, WILBUR, COULEE CITY,
SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...UNTIL 7 PM PST THIS EVENING.
* ADDITIONAL DETAILS...BLOWING AND DRIFTING SNOW WILL CAUSE SOME
ROADS IN RURAL SPOKANE COUNTY TO BECOME DRIFTED SHUT. BLOWING
AND DRIFTING SNOW WILL ALSO OCCUR ALONG THE HIGHWAY 95 CORRIDOR
FROM SANDPOINT TO POST FALLS. MOTORISTS SHOULD AVOID TRAVEL
TODAY. IF YOU BECOME STRANDED, IT COULD BECOME POTENTIALLY LIFE
THREATENING. THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 15 BELOW ZERO COULD
CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW AND BLOWING SNOW MEANS SEVERE
WINTER WEATHER CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR
IMPOSSIBLE. IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD
AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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