Snow Plow
Spencer Martin

LINCOLN COUNTY, Wash. - Because of severe winds and drifting, plows in Lincoln County have been unable to keep the drifting snow off the roads.

According to a public works report posted on the Lincoln County Sheriff's Office Facebook page, as soon as plows have been moving through, the snow immediately drifts behind them.

The full crew will work on country roads as soon as the wind stops, which, according to the report, could potentially be first thing Sunday morning. 

Residents are asked to please stay home and off the roads as conditions are dangerous and most drifts are impassable.

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