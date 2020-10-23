...BANDS OF MODERATE SNOW THIS EVENING THEN SNOW ENDING FROM
NORTH TO SOUTH OVERNIGHT...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT SATURDAY
ABOVE 2000 FEET...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED ABOVE 2000 FEET. ADDITIONAL SNOW
AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES WITH HEAVIEST AMOUNTS IN SOUTHERN
SPOKANE AND KOOTENAI COUNTIES. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO
7 INCHES ABOVE 2000 FEET AND 1 TO 3 INCHES BELOW 2000 FEET.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE
VALLEY, AIRWAY HEIGHTS, CHENEY, DAVENPORT, ROCKFORD, AND
FAIRFIELD.
* WHEN...FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 5 AM PDT SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT INCLUDING THE FRIDAY
EVENING COMMUTE. HEAVY WET SNOW MAY LEAD TO BROKEN TREE LIMBS
AND POWER OUTAGES.
* ADDITIONAL DETAILS...TEMPERATURES DROPPING INTO THE 20S
OVERNIGHT COULD RESULT IN REFREEZING OF ROADS OVERNIGHT AND ICY
CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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