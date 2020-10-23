Impacts of Friday's Storm

Wet snow will likely make for a messy Friday evening commute. Our other big concern is wet snow on tree limbs full of leaves. That could lead to falling limbs and power outages.

 Blake Jensen -KHQ Weather Forecaster

An early winter storm is bringing snow to part of the Inland Northwest on Friday and some power customers are seeing outages. 

Avista: 3,451 customers without power 

  • The largest outage is impacting the St. Maries, Idaho area with 1,992 customer affected 

Inland Power: 188 customers without power

Kootenai Electric: 34 customers without power

PHOTOS: An unusual winter storm hits eastern Washington and North Idaho on Friday

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Information will be updated as it is received. 

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