Impacts of Friday's Storm

Wet snow will likely make for a messy Friday evening commute. Our other big concern is wet snow on tree limbs full of leaves. That could lead to falling limbs and power outages.

 Blake Jensen -KHQ Weather Forecaster

An early winter storm is bringing snow to part of the Inland Northwest on Friday and some power customers are seeing outages. 

Avista: 7,416 customers without power 

  • The heart of Coeur d'Alene is seeing 63 outages with 1,517 customers. 

Inland Power: 759 customers without power

Kootenai Electric: 889 customers without power

Northern Lights: 438 customers without power

PHOTOS: An unusual winter storm hits eastern Washington and North Idaho on Friday

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Information will be updated as it is received. 

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