SPOKANE, Wash. -  A man is under arrest for DUI after he crashed his truck into Sweeto Burrito off of Ruby in North Spokane.

Police Say 56-year-old Michael Williamson's truck hit another vehicle before jumping the curb and crashing into the outside patio of the restaurant.

Chairs, signs and tables were destroyed during the crash. Thankfully no one was injured.

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