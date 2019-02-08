...PERIODS OF LIGHT SNOW TODAY BECOMING LOCALLY HEAVY TONIGHT
FOLLOWED BY STRONG NORTH WINDS ON SATURDAY...
.LIGHT SNOW TODAY WILL BECOME HEAVIER TONIGHT. THE HEAVIEST SNOW
TONIGHT INTO SATURDAY WILL FALL OVER CENTRAL WASHINGTON WHERE 8 TO
12 INCHES WILL BE POSSIBLE AROUND WENATCHEE, CHELAN, AND VANTAGE.
GUSTY NORTH WINDS ON SATURDAY WILL LIKELY CREATE AREAS OF BLOWING
AND DRIFTING SNOW. SOME ROADS MAY BECOME IMPASSABLE DUE TO
DRIFTING SNOW IN CENTRAL AND NORTH CENTRAL WASHINGTON ON SATURDAY.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 4 PM THIS AFTERNOON TO
4 AM PST SUNDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES
EXPECTED. NORTHEAST WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 TO 50 MPH.
* WHERE...COEUR D'ALENE, POST FALLS, HAYDEN, WORLEY, SPOKANE,
CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...FROM 4 PM THIS AFTERNOON TO 4 AM PST SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS TODAY AND
TONIGHT. THE SNOW THAT FALLS TODAY AND TONIGHT WILL BLOW ON
SATURDAY. BLOWING SNOW WILL HAVE THE POTENTIAL TO PRODUCE POOR
VISIBILITY AND SNOW DRIFTS ON THE WEST PLAINS, THE RATHDRUM
PRAIRIE, AND AROUND POST FALLS ON SATURDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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