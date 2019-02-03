.AN ARCTIC BOUNDARY IS BEGINNING TO SEEP IN FROM THE NORTH AND
EAST. RAIN AND WET SNOW WILL SLOWLY TRANSITION TO ALL SNOW THROUGH
SUNDAY EVENING WITH THE POTENTIAL FOR LIGHT TO MODERATE
ACCUMULATIONS. THE COMBINATION OF SNOW AND FLASH FREEZING OF
MOISTURE ON ROADS WILL BRING THE POTENTIAL FOR VERY SLICK TRAVEL
CONDITIONS SUNDAY NIGHT AND DURING THE MONDAY MORNING COMMUTE.
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 4 PM THIS AFTERNOON
TO 9 AM PST MONDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS 1 TO 3 INCHES
EXPECTED.
* WHERE...PULLMAN, COLFAX, ROSALIA, LA CROSSE, OAKESDALE, TEKOA,
UNIONTOWN, SPOKANE, CHENEY, DAVENPORT, AND ROCKFORD.
* WHEN...FROM 4 PM THIS AFTERNOON TO 9 AM PST MONDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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