Measles outbreak in Western Washington grows to 40 cases

CLARK COUNTY, Wash. - Four more cases of measles in Clark County have been confirmed, according to health officials.

According to KING5 News, seven other cases of suspected measles are under investigation. Officials also identified one confirmed case of measles in a person who'd received a dose of the MMR vaccine.

In response to the outbreak, Washington Gov. Jay Inslee declared a state of emergency on January 25.

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